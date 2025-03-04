İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, Güngören'deki bir tekstil firmasında ele geçirilen 365 kilogram kokainin ardından başlatılan soruşturma derinleştirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 8 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliği tarafından "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı. 5 zanlıya ise "yurt dışına çıkmama" ve "belirlenen yerlere başvurmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, 4 şüpheli serbest bırakıldı. Ayrıca, soruşturma kapsamında firari 4 zanlı için yakalama kararı çıkarıldı.

Narkotik ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar neticesinde, uyuşturucunun Portekiz bandıralı bir gemiyle Yalova'ya getirildiği tespit edildi. Ekipler, 200 personel ve 850 saatlik kamera kaydının incelenmesinin ardından, 14 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucunun sergilendiği Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliğe katılarak, operasyonu başarıyla yürüten personele teşekkür etti.