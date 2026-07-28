Şenlikköy Mahallesi’nde 30 Haziran’da meydana gelen olayda, otomobille galeri önüne gelen saldırganlar otomatik silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Saldırıda iş yeri önünde park halindeki araçlarda hasar oluştu. Galeri sahibi ise daha önce yurt dışı bir numaradan aranarak kendisinden haraç istendiğini polise bildirdi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganların olay yerine araçla gelip ateş açtıktan sonra kaçtıklarını tespit etti. Yapılan takip sonucu ikiz plaka takılı çalıntı araç Esenler’de bir ara sokakta bulundu. Araçta yapılan aramada saldırıda kullanıldığı değerlendirilen Kalaşnikof tüfek, tabanca ve 241 adet mermi ele geçirildi.

Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, biri 18 yaşından küçük olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonda yakalanan şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.