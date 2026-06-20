İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kan donduran bir kadın cinayeti daha yaşandı. Vedat Ç. isimli şüpheli, tartıştığı nişanlısı Sultan Ç.'yi başına taşla vurarak öldürdü ve genç kadının cansız bedenini boş bir araziye terk ederek olay yerinden kaçtı.
CANSIZ BEDEN ARAZİDE BULUNDU
Vahşet, akşam saat 20.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi civarında gün yüzüne çıktı. İddialara göre, bölgedeki boş araziden geçen bir vatandaş, yerde hareketsiz şekilde yatan bir kadın olduğunu fark ederek durumu ihbar etti.
AİLENİN ŞÜPHESİYTLE ORTAYA ÇIKTI
Cinayetin ortaya çıkmasından bir gün önce, Sultan Ç.'den hiçbir şekilde haber alamayan ve hayatından endişe eden yakınları polis merkezine giderek resmi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Genç kadını arama süreci devam ederken, ailenin şüpheleri Sultan Ç.'nin nişanlısı Vedat Ç. üzerinde yoğunlaştı. Şüphelerinin peşinden giden acılı aile, Vedat Ç.'yi polis ekiplerine götürerek teslim etti.
Boş arazide bulunan ceset üzerinde yapılan kimlik tespit çalışmalarında, cansız bedenin kayıp olarak aranan Sultan Ç.'ye ait olduğu netleşti. Cinayet mahallinde ve ceset üzerinde gerçekleştirilen ilk incelemelerde ise genç kadının kafasına aldığı ağır bir taş darbesi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Sultan Ç.'nin cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.