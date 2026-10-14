İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli sağanak, kent genelinde su baskınlarına yol açtı.
İŞ MAKİNESİ DEVREYE GİRDİ
Sağanağın etkili olduğu Merter Metro İstasyonu çevresinde su baskını meydana geldi. Bölgede mahsur kalan vatandaşlar için iş makinesi devreye girdi.
KEPÇEYLE KURTARILDILAR
Kepçeye alınan vatandaşlar, suyla kaplanan alandan çıkarılarak kurtarıldı. Kurtarma çalışması çevrede bulunan kişiler tarafından görüntülendi.
AVM'NİN OTOPARKINI SU BASTI
Diğer taraftan Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezi de yağıştan etkilendi. AVM'nin otoparkında su birikintileri oluşurken, yürüyen merdivenlerden de yoğun miktarda su aktı.
Su baskınının ardından alışveriş merkezi tahliye edildi.
Otoparkta biriken sular ve yürüyen merdivenlerden akan su, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
HALATLA KARŞIYA GEÇEBİLDİLER
Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşların yardımına çevredekiler yetişti. Bağlanan halatlar yardımıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.