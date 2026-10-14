İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli sağanak, kent genelinde su baskınlarına yol açtı. İŞ MAKİNESİ DEVREYE GİRDİ Sağanağın etkili olduğu Merter Metro İstasyonu çevresinde su baskını meydana geldi. Bölgede mahsur kalan vatandaşlar için iş makinesi devreye girdi. KEPÇEYLE KURTARILDILAR Kepçeye alınan vatandaşlar, suyla kaplanan alandan çıkarılarak kurtarıldı. Kurtarma çalışması çevrede bulunan kişiler tarafından görüntülendi. AVM'NİN OTOPARKINI SU BASTI Diğer taraftan Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezi de yağıştan etkilendi. AVM'nin otoparkında su birikintileri oluşurken, yürüyen merdivenlerden de yoğun miktarda su aktı. Su baskınının ardından alışveriş merkezi tahliye edildi. Otoparkta biriken sular ve yürüyen merdivenlerden akan su, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. HALATLA KARŞIYA GEÇEBİLDİLER Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşların yardımına çevredekiler yetişti. Bağlanan halatlar yardımıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.