İstanbul’da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 22-28 Ekim haftasına ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kentte perşembe günü başlayacak yağış geçişleri cuma ve cumartesi günlerinde de devam edecek. Hafta sonunun ardından ise yağış beklenmezken sıcaklıklarda düşüş yaşanacak.

PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIK 23 DERECEYE ÇIKACAK

AKOM’un tahminlerine göre 22 Ekim Perşembe günü İstanbul’da sabah saatlerinde 13 derece olan hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 23 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde beklenen yağış geçişleriyle sıcaklığın 16 dereceye, gece saatlerinde ise 14 dereceye düşeceği öngörülüyor.

Kentte nem oranının yüzde 45 ile 75 arasında değişmesi beklenirken rüzgârın keşişlemeden hafif eseceği tahmin ediliyor. Gün boyunca metrekareye düşmesi beklenen yağış miktarı ise 1 ila 3 kilogram arasında olacak.

CUMA VE CUMARTESİ YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

AKOM’un haftalık raporunda cuma ve cumartesi günleri için de yağış uyarısı yer aldı.

23 Ekim Cuma günü İstanbul genelinde parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 14, en yüksek sıcaklığının 21 derece olacağı tahmin edilirken metrekareye 3 ila 10 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.

24 Ekim Cumartesi günü ise gökyüzünün çok bulutlu olması ve çisenti şeklinde yağış görülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 14 ila 19 derece arasında seyredeceği, yağış miktarının ise metrekareye 1 ila 4 kilogram olacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONUNDAN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞECEK

AKOM, hafta boyunca 20-23 derece aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren kuzeyli rüzgârların kuvvetlenmesiyle gerileyeceğini bildirdi.

25 Ekim Pazar günü İstanbul’da parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklıkların 14 ila 20 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren yağışın etkisini kaybetmesiyle kentte bulutlu hava öne çıkacak.

YENİ HAFTADA SICAKLIK 17 DERECEYE KADAR İNECEK

Haftalık tahmin raporuna göre İstanbul’da sıcaklık düşüşü yeni haftada da sürecek. 26 Ekim Pazartesi günü en yüksek sıcaklığın 19 derece, 27 Ekim Salı günü 18 derece, 28 Ekim Çarşamba günü ise 17 derece olması bekleniyor.

Pazar gününden çarşamba gününe kadar yağış öngörülmezken İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.