İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul’un haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kentte bugün gün boyunca yerel kuvvetli sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.

AKOM’un değerlendirmesinde, 18.00’den itibaren yağışların tekrardan kentin geneline yayılarak etkisini artıracağı tahmin edildi. Soğuk ve yağışlı havanın çarşamba günü akşam saatlerine kadar, bölgede ise saat 20.00’ye kadar etkili olmaya devam edeceği belirtildi.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak kaydedildi. Saat 09.33 itibarıyla İstanbul'da sağanak etkisini göstermeye devam ediyor.

BUGÜN SICAKLIK 16-19 DERECE ARASINDA

28 Eylül Pazartesi günü İstanbul’da sabah saatlerinde sıcaklığın 18, öğle saatlerinde 19, akşam 17 ve gece 16 derece olması bekleniyor.

Kentte nem oranının yüzde 75-95 arasında olacağı tahmin edilirken, poyrazın kuvvetli, aralıklarla fırtına şeklinde esmesi ve rüzgar hızının 40-70 kilometre/saat seviyelerine ulaşması bekleniyor.

AKOM verilerine göre gün içinde yağış miktarı 20 ila 50 kilogram/metrekare arasında olacak. Deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece olarak ölçüldü.

SALI KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Haftalık tahmin raporuna göre 29 Eylül Salı günü İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklığın en düşük 16, en yüksek 19 derece olması beklenirken, yağış miktarının 30-60 kilogram/metrekare arasında gerçekleşeceği tahmin edildi.

30 Eylül Çarşamba günü ise çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı hava bekleniyor. Sıcaklık 15-21 derece arasında olacak.

PERŞEMBE DE YAĞIŞ VAR

1 Ekim Perşembe günü İstanbul’da yine çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklığının 14 ila 21 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

2 Ekim Cuma günü ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Sıcaklık 14-18 derece arasında olacak. Yağış miktarının 20-40 kilogram/metrekare seviyesinde olması bekleniyor.

3 Ekim Cumartesi günü de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi beklenirken, sıcaklığın 13-18 derece arasında seyredeceği ve yağış miktarının 10-20 kilogram/metrekare olacağı öngörüldü.

PAZAR GÜNÜ DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

4 Ekim Pazar günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın 12 dereceye kadar düşmesi, en yüksek sıcaklığın ise 16 derece olması öngörülüyor. Yağış miktarının 5-12 kilogram/metrekare arasında gerçekleşmesi bekleniyor.