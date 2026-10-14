Sağanak nedeniyle Bahçeşehir'de yolları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağmur suyuyla dolan çukura düşen motosiklet sürücüsü, buradan çıkmakta zorlandı.
BAHÇEŞEHİR'DE VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Çevredeki vatandaşlar önce sürücüyü kurtardı, ardından motosikleti çukurdan çıkarmak için uğraştı.
HALKALI ATAKENT'TE MOTOSİKLETİ SUYA GÖMÜLDÜ
Yağış, Halkalı Atakent'te de hayatı olumsuz etkiledi. Kaldırımda ilerlemeye çalışan bir motosiklet sürücüsü, yağmur suyuyla kaplanan alanda sulara gömüldü. Aracını kurtarmakta güçlük çeken sürücünün yaşadığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.