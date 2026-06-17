İstanbul'da bir süredir etkisini gösteren ve 30 dereceleri bulan bunaltıcı sıcaklar yerini serin bir havaya bırakmaya hazırlanıyor. Perşembe akşamından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan yeni hava dalgasının devreye girmesiyle birlikte, kent genelindeki hava sıcaklıklarının kısa sürede hızlı bir düşüşe geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR 25 DERECEYE DÜŞECEK
Balkanlar'dan esecek serin rüzgarların da etkisiyle, termometrelerin İstanbul genelinde 25 derece seviyelerine kadar gerilemesi öngörülüyor. Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan bunalan İstanbullular için bu değişim oldukça sevindirici bir gelişme olarak kayıtlara geçti.
HAFTA SONU YAĞMUR KAPIDA
Hava durumundaki bu ani değişim sadece sıcaklık düşüşüyle sınırlı kalmayacak. Serinleyen havayla birlikte yağmur ihtimali de artıyor. Tahminlere göre özellikle cuma ve cumartesi günleri İstanbul genelinde yer yer sağanak yağmur geçişlerinin görülmesi bekleniyor.
4 GÜN BOYUNCA SÜECEK
Yapılan değerlendirmede 4 günlük sağanak uyarısı verildi. Yarın başlayacak olan sağanak yağışın İstanbul da dahil birçok ilde etkisini göstereceği bildirildi. Sağanak yağışın cuma günü daha da şiddetleneceği ve yurdun yarısına yayılacağı belirtildi.