İngiltere'nin Kent Kontluğu bölgesinde bulunan 900 yıllık Allington Şatosu, 5 milyon sterlinlik (yaklaşık 331 milyon TL) satış bedeliyle İstanbul'daki tek bir yalı dairesinin yaklaşık üçte biri fiyatına alıcı bekliyor. İstanbul'da bir emlak ilanında yer alan daire için 990 milyon lira talep edilmesi, Türkiye ile Avrupa'daki gayrimenkul fiyatları arasındaki farkı gündeme taşıdı.

900 YILLIK ALLİNGTON ŞATOSU HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?

Etrafı su dolu savunma hendeğiyle çevrili olan 900 yıllık tarihi Allington Şatosu, toplam 17 hektarlık geniş bir arazi üzerinde konumlanıyor. Tarih boyunca birçok kral ve kraliçeye ev sahipliği yapan mülkün ana yapısında 24 salon, 30 yatak odası ve 20 banyo yer alıyor. Ana binanın yanı sıra mülk sınırları içerisinde yer alan 9 adet bağımsız kır evi de satış paketine dahil ediliyor.

İSTANBUL İLE İNGİLTERE ARASINDAKİ FİYAT FARKI NASIL OLUŞTU?

Türkiye'deki büyükşehirlerde gayrimenkul fiyatlarında yaşanan artış, Avrupa'daki lüks ve tarihi konut pazarını geride bırakan seviyelere ulaştı. İstanbul'da müstakil bir yalı yerine yalnızca bir yalı dairesi için 990 milyon liralık satış etiketi belirlenirken, İngiltere'de 17 hektarlık ormanlık alana yayılan devasa şato kompleksi 331 milyon liradan satışa çıktı. 650 milyon lirayı aşan bu fiyat farkı, piyasadaki değer dengesizliğini somutlaştırdı.

TARİHİ MÜLKÜN SATIŞ ŞARTLARI NELERİ KAPSIYOR?

Satışa çıkarılan şatonun kütüphane, oturma salonları ve kabul odalarında bulunan tüm tarihi antika eşyaların satış fiyatına dahil olduğu bildirildi. Hem konut hem de kültürel miras niteliği taşıyan taşınmaz, kompleksteki kır evleriyle birlikte özel mülkiyet statüsünde yeni alıcısına devredilecek.