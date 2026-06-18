İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Kısa sürede etkisini artıran alevler, binanın çevresinde park halinde bulunan araçlara da sıçradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hem binayı hem de araçları saran alevleri kontrol altına almak ve yangının çevre yapılara daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla başlattığı müdahale sürüyor.
Olay yerindeki soğutma ve söndürme çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor.