İstanbul'un Fatih ilçesi Cibali Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan bir marketin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
SEMT PAZARI ULAŞIMI ZORLAŞTIRDI
Yangının meydana geldiği caddede semt pazarının kurulu olması, olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırdı. Bölgede satış yapan pazarcı esnafı, itfaiye araçlarının geçişini sağlamak ve ekiplerin çalışmasını kolaylaştırmak amacıyla tezgahlarını kaldırdı.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yolun açılmasının ardından itfaiye ekipleri yanan depoya yönelik söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.