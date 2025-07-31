Birleşik Krallık’ta yaşayan 38 yaşındaki Martyn James Latchman, İstanbul Beşiktaş’ta faaliyet gösteren özel bir kliniğe saç ekimi için geldi. Geçtiğimiz pazartesi günü kliniğe yatan Latchman’ın operasyonu yaklaşık 5 saat sürdü.

Ekol TV'den Gizem Gündoğdu'nun haberine göre; Latchman saç ekimi tamamlandıktan kısa süre sonra fenalaşarak acilen en yakın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan hasta, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

'TAKSİRLE ÖLDÜRME' ŞÜPHESİ

Latchman’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili olarak “taksirle öldürme” şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Klinikte görevli anestezi uzmanı, operasyonu gerçekleştiren doktor ve klinik sahibinin ifadesi alındı.

KLİNİK KABUL ETMEDİ

Klinik yetkilileri, Latchman’ın ölümünde herhangi bir ihmal veya sorumluluklarının bulunmadığını iddia etti. Otopsi işlemlerinin ardından İngiliz hastanın cenazesi ülkesine gönderildi.