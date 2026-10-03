İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan duyuruya göre, Avrupa yakasında gerçekleştirilecek koşu organizasyonu sebebiyle sahil yolunun belirli bir bölümünde ulaşım durdurulacak. Kısıtlama, Yenikapı ile Sarayburnu arasında kalan güzergâhı kapsayacak. ULAŞIM ALTERNATİF GÜZERGAHLARDAN SAĞLANACAK Trafik düzenlemesi sabah saat 06.00 itibarıyla başlayacak ve etkinliğin tamamlanmasıyla birlikte saat 12.00’de sona erecek. Çalışmalar süresince bölgedeki araç trafiği alternatif yollara yönlendirilecek. Saat 12.00’den sonra güzergâhın yeniden normal seyrine dönmesi bekleniyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.