İstanbul Küçükçekmece’de yarın düzenlenecek aşure matem merasimi etkinliği nedeniyle bazı ana arterler belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek program kapsamında sabah 06.00’dan etkinlik bitimine kadar bazı güzergahlar trafiğe kapatılacak.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, kapanacak yollar arasında Dereboyu Caddesi ile Fatih Caddesi kesişimi, Başaran Sokak’ın Fatih Caddesi’ne çıkışı, Fatih Caddesi’nin Tuna Caddesi ve Başaran Sokak bağlantıları, ayrıca Kızılay Sokak’ın Mehmet Akif Bulvarı giriş bölümü yer alıyor. Bunun yanında 1239. Sokak’ın Mehmet Akif Bulvarı bağlantısı ile Fulya Sokak’ın Fatih Caddesi–Orhan Gazi Sokak arasındaki kısmı da ulaşıma kapalı olacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücüler için alternatif güzergâhlar olarak Dereboyu, Muammer Aksoy ve Tuna Caddeleri ile Maslak Çeşme Caddesi üzerinden Hakan Caddesi bağlantısı ve çevredeki ara sokakların kullanılması önerildi. Yetkililer, bölgede yoğunluk yaşanmaması için sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.