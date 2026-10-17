İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, trafik kısıtlamaları etkinlik sona erene kadar devam edecek.

ZEYTİNBURNU’NDA HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

Etkinlik kapsamında Zeytinburnu’nda trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Zübeyde Hanım Caddesi

Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi

Semiha Şakir Caddesi

Rauf Denktaş Caddesi

Yunus Emre Caddesi

Seyitnizam Caddesi

Asım Kazancıgil Caddesi

Balıklı Kazlıçeşme Yolu

Belgradkapı Caddesi

Demirhane Caddesi

Zakirbaşı Yolu

İmam Hatip Yolu

Balıklı Silivrikapı Yolu

Çinoğlu Çıkmazı

40.Sokak

246.Sokak

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELLİ OLDU

Kapatılacak yolları kullanması gereken sürücüler için alternatif güzergahlar da açıklandı. Buna göre, Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve Prof. Turan Güneş Bulvarı alternatif olarak kullanılabilecek.

Sürücülerin trafik yoğunluğu ve yol kısıtlamalarını dikkate alarak güzergahlarını planlamaları gerekiyor.