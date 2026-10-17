İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, trafik kısıtlamaları etkinlik sona erene kadar devam edecek.
ZEYTİNBURNU’NDA HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?
Etkinlik kapsamında Zeytinburnu’nda trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
Zübeyde Hanım Caddesi
Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi
Semiha Şakir Caddesi
Rauf Denktaş Caddesi
Yunus Emre Caddesi
Seyitnizam Caddesi
Asım Kazancıgil Caddesi
Balıklı Kazlıçeşme Yolu
Belgradkapı Caddesi
Demirhane Caddesi
Zakirbaşı Yolu
İmam Hatip Yolu
Balıklı Silivrikapı Yolu
Çinoğlu Çıkmazı
40.Sokak
246.Sokak
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELLİ OLDU
Kapatılacak yolları kullanması gereken sürücüler için alternatif güzergahlar da açıklandı. Buna göre, Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve Prof. Turan Güneş Bulvarı alternatif olarak kullanılabilecek.
Sürücülerin trafik yoğunluğu ve yol kısıtlamalarını dikkate alarak güzergahlarını planlamaları gerekiyor.