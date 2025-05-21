İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle, kent genelinde hizmet veren 3 bin 41 özel halk otobüsünün 22 Mayıs Perşembe günü kontak kapatacağını duyurdu.

"PARALARIMIZ EKSİK ÖDENİYOR"

Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “Otobüslerden elde edilen tüm gelir İBB tarafından toplanıyor. Bizlere kilometre ve performansa göre ödeme yapılıyor. Ancak son 3-4 yıldır ödemelerimizin yüzde 15-20’si kesilerek yatırılıyor” demişti.

YARIN İSTANBUL'DA BİNLERCE ŞOFÖR İŞ BIRAKABİLİR

İstanbul’daki toplam 6 bin 470 otobüsten 3 bin 41’inin özel halk otobüsü. Konuya ilişkin yeni bir gelişmenin yaşanmaması halinde yarın İstanbul'da adeta hayat duracak. Perşembe günü yaklaşık 6 bin şoför iş bırakacak.