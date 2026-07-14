İstanbul'da düzenlenecek olan 15 Temmuz Koşusu nedeniyle kent genelindeki ulaşıma Valilik kararıyla geçici düzenlemeler getirildi. Yapılan resmi duyuruda, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü sabaha karşı saat 03.00 itibarıyla başlayacak olan uygulamanın, ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği bildirildi.
Yeni ulaşım düzenlemesi kapsamında iki yaka arasında hizmet veren metrobüs seferlerinin güzergâhında önemli bir değişikliğe gidildi. Normal şartlarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan araçların, uygulama süresince Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasındaki seferlerini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştireceği açıklandı.
6 DURAK HİZMETE KAPATILDI
Güzergâh değişikliği nedeniyle metrobüs hattı üzerinde bulunan bazı duraklar geçici süreyle yolcu iniş ve binişlerine kapatıldı. İETT tarafından paylaşılan bilgilere göre uygulama boyunca Fikirtepe, Uzunçayır, Acıbadem, Altunizade, Burhaniye ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durakları hizmet vermeyecek.
Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçmek isteyen yolcular, Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu’ndan hareket ederek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhını kullanan araçlarla Zincirlikuyu’ya ulaşabilecek ve seyahatlerine buradan aktarma yaparak devam edebilecek. Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası yönüne gitmek isteyen yolcuların da seyahatleri için Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu’nu aktarma merkezi olarak kullanması gerekecek.
Metrobüslerin yanı sıra bazı otobüs hatlarının da geçici olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhına yönlendirildiği bildirildi. Bu kapsamda 129T, 251 ve 256 numaralı otobüs hatları Ataşehir güzergâhı üzerinden, 522 numaralı hat ise Santral Ümraniye güzergâhı üzerinden yolcularına hizmet verecek.