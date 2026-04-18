İstanbul, yarın dev bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 19 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan 21. İstanbul Yarı Maratonu'nda, 21K ve 10K kategorilerinde toplam 19 bin 100 sporcu koşacak.
YOLLAR SAAT 04.30'DA TRAFİĞE KAPANACAK
Maraton parkuru ve bağlantı yolları nedeniyle yarın özellikle Fatih ve Beyoğlu ilçelerindeki birçok güzergahta trafik akışı durdurulacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına yollar sabah saat 04.30 itibarıyla araç trafiğine kapatılacak.
Yarışın ilerlemesiyle birlikte saat 11.05'ten itibaren Balat tarafından başlanarak kapalı yollar kademeli şekilde trafiğe açılacak. Tüm güzergahların saat 13.30 itibarıyla tamamen normale dönmesi planlanıyor.
TRAFİĞE KAPALI OLACAK BÖLGELER VE YOLLAR
Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edilirken, maraton nedeniyle trafiğe kapatılacak ana arterler ve sokaklar bölgesel olarak şu şekilde belirlendi:
Eminönü, Sirkeci ve Karaköy Hattı: Galata Köprüsü her iki yönde trafiğe kapalı olacak. Karaköy bölgesinde Kemeraltı ve Tersane caddeleri; Eminönü ve Unkapanı'nda ise Ragıp Gümüşpala Caddesi ulaşıma kapatılacak. Ayrıca Sirkeci ve Eminönü çevresindeki Arpacılar, Yalı Köşkü, Ankara, Sirkeci İstasyon, Kıble Çeşme, Ord. Prof Dr Cemil Birsel, Asmaaltı caddeleri ile Çanakçılar, Mahkeme ve Kalçin sokaklarında trafik akışı sağlanmayacak. Küçükpazar'da ise Yeni Hayat Sokak, Kazancılar ve Küçükpazar caddeleri kapalı olacak.
Balat, Ayvansaray ve Cibali Hattı: Atatürk Köprüsü'nün kapatılacağı bu güzergahta; Abdülezelpaşa, Ayvansaray, Mürsel Paşa, Kadir Has ve Dr. Sadık Ahmet caddeleri trafiğe kapalı olacak. Ayvansaray Kavşağı ile birlikte bu bölgedeki Yıldırım, Miralay Nazım Bey, Ayakapı caddeleri ve bu caddelere bağlanan Savaklar, Ayvansaray Kuyusu, Çember, Çınçınlı Çeşme, Balat Kapısı, Çiçekli Bostan, Akçin, Şerefiye, Seferikoz sokaklarında araç geçişine izin verilmeyecek.
Sarayburnu, Yenikapı ve Kumkapı Hattı: Sahil şeridinde Gülhane Parkı sahil girişi, Ahırkapı Caddesi (Kalyon Otel Restoran mevkii) ve Çatladıkapı'daki Ferruh Kayha Sokak trafiğe kapatılacak. Kumkapı ve Yenikapı bölgelerinde ise Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi, Avrasya Tüneli "U" dönüşü ile Aksaka, Şair Sermet, Kumluk ve Çap Ariz sokaklarında trafik durdurulacak.