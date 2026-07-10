İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca (MASAK) hazırlanan "Analiz ve Değerlendirme Raporu" doğrultusunda yapılan incelemelerde şüphelilerin para trafiği ortaya çıkarıldı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin elektronik para kuruluşları vasıtasıyla kendilerine gelen yüksek tutarlı paraları önce farklı banka hesaplarına aktardıkları belirlendi. Bu paraların büyük bir bölümünün daha sonra kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği ve gerçekleştirilen para transferlerinin açıklama kısımlarında yasa dışı bahis ile kumar faaliyetlerini işaret eden ifadelerin yer aldığı saptandı.

76,2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtları detaylı incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, söz konusu banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği ve bu hareketliliğin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu tespit edildi. Bu tutarın bir kısmının ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi.

Kripto varlıklara yönlendirilen tutarların büyük bölümünün USDT cinsine dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği saptandı. Suç örgütünün bu yöntemi kullanarak paranın izini kaybettirmeye çalıştığı ve bahse konu devasa parasal hareketliliğin tamamen yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığı emniyet güçlerince ortaya konuldu.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Teknik ve fiziki takip süreçlerinin tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma devam ediyor.