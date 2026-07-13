İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük çaplı bir yasa dışı bahis soruşturmasında siber polis ekipleri önemli bir operasyona imza attı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan "Analiz ve Değerlendirme Raporu" doğrultusunda geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. İncelemelerde şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin izini kaybettirmek için organize bir sistem kurdukları anlaşıldı.

YÜKSEK TUTARLI PARALARI KRİPTOYA AKTARMIŞLAR

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden kendilerine gelen yüksek tutarlı paraları önce farklı banka hesaplarına aktardıkları belirlendi. Bu paraların büyük bir bölümünün daha sonra kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği saptandı. Yapılan para transferlerinin açıklama kısımlarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı polis ekiplerince net bir şekilde tespit edildi.

İŞLEM HACMİ 76 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarını mercek altına alan uzman ekipler, banka hesaplarında toplam 100 bin 25 adet işlem gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı. Yapılan bu işlemlerin toplam mali hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu ve bu tutarın bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi. Kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün ise stabil kripto para birimi olan USDT’ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği, bu yöntemle paranın takibinin engellenmeye çalışıldığı rapor edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YA K ALANDILAR

Siber polisi, yürütülen teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından 10 Temmuz Cuma günü şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Düzenlenen baskınlarda yasa dışı bahis şebekesi üyesi olduğu iddia edilen 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlanan 68 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın adli süreci devam ediyor.