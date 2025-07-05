Aylık Artış Yüzde 1,90

Haziran ayı itibarıyla İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre de yüzde 1,90 oranında yükseldi. Artan kira, gıda ve ulaşım giderleri, yaşam maliyetini ciddi şekilde yukarı çekti.

1.600 Hane Günlük Takip Edildi

İPA tarafından yürütülen çalışmada, İstanbul’daki haneleri temsilen belirlenen 1.600 hanenin temel tüketim harcamaları bir ay boyunca günlük olarak takip edildi. Toplanan veriler doğrultusunda hazırlanan sepet, 10 ana başlık altında 321 üründen oluştu.

Uzmanlar ve akademisyenlerin katkılarıyla, fiyat, miktar ve ürün türü gibi kriterler üzerinden harcama gruplarının ağırlıkları belirlendi. Harcama yapılan yerler – market, mağaza, pazar gibi – detaylı biçimde kayda geçirildi.

189 Ürünün Fiyat Değişimi Takip Edildi

Tüketim sepetinde yer alan ürünlerin İstanbul’daki toplam hane harcamalarının yüzde 81,4’ünü oluşturan 189 maddenin fiyat değişimleri düzenli olarak izlendi. Bu kapsamda gıda, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel alanlardaki maliyetler detaylı şekilde hesaplandı.

Dört Kişilik Aile İçin Ortalama Yaşam Gideri: 93.465 TL

Araştırmada, iki yetişkin ve iki çocuktan oluşan dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti, eşdeğer fert başına düşen giderler üzerinden hesaplandı. Ortaya çıkan sonuç, İstanbul’da yaşamın her geçen gün daha da ağırlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.