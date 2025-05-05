İPA tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan “İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması”nın Nisan 2025 sonuçları, ekonomik baskının kent sakinleri üzerindeki etkisini çarpıcı biçimde ortaya koydu.

Verilere göre, İstanbul’da yaşam maliyeti sadece bir ayda yüzde 2,91 oranında yükseldi.

100 BİN LİRAYA YAKLAŞTI

İPA’nın araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,74 oranında arttı. Araştırmada İstanbul’da yaşamanın maliyetinin ise aylık bazda yüzde 2,91 arttığı görüldü.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90.032 lira olarak hesaplandı.

Araştırma, gıda, barınma, ulaşım ve sağlık gibi temel harcama kalemlerini kapsayan 321 maddelik bir tüketim sepeti üzerinden yapılıyor. Veriler, 1.600 hanede yürütülen kapsamlı saha çalışmasıyla toplanıyor. Bu yöntem, araştırmanın kent geneline ilişkin güçlü bir temsil gücüne sahip olmasını sağlıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aynı dönemde açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine göre enflasyon Nisan ayında yüzde 3 olarak ölçülürken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise kentteki enflasyon oranını yüzde 3,21 olarak duyurmuştu. Her iki resmi veri de İstanbul’daki fiyat artışının ülke ortalamasının üzerinde seyrettiğini destekler nitelikte.

Uzmanlar, özellikle büyükşehirlerde temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışının dar ve orta gelirli haneleri daha derinden etkilediğini belirtiyor. Yaşam maliyetindeki bu yükseliş, barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçların erişilebilirliğini her geçen gün daha da güçleştiriyor.