Türkiye'de hayatını sürdüren Irina, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, günlük yaşamında kendisine sıkça "abla" diye hitap edilmesine dair yaşadığı şaşkınlığı anlattı. "Abla" kelimesinin sözlük anlamının "büyük kız kardeş" olduğunu belirten kadın, tanımadığı kişilerin yaşını bilmeden bu ifadeyi kullanmasını garipsediğini dile getirdi.
"YAŞLILAR DA AMCA DİYOR"
Kendisinden yaşça büyük insanların da bu hitabı tercih etmesinin kafasını karıştırdığını aktaran Irina, 70 yaşındaki kişilerin bile kendisine "abla" dediğini belirtti. Irina, "Bazen bana 70 yaşındaki amcalar bile 'abla' diyor. Ben de 'Demek ki hayat onu çok yormuş' diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Yaşadığı duruma farklı açıklamalar getirmeye çalışan Irina, bir süre sonra Türkiye'de kendisinden habersiz büyük bir ailesi olabileceğini düşünmeye başladığını söyledi.
"İnsanların yüzüne dikkatlice bakıyorum. Acaba bana benziyorlar mı diye. Galiba Türkiye'de benden gizlenen büyük bir ailem var."