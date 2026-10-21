Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'nin batı bölgelerinde etkili olması beklenen yağışlara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şen, cuma günü Marmara Bölgesi'nde yağış beklendiğini ifade ederek İstanbul için özellikle cuma akşamına işaret etti.

Şen'in değerlendirmesine göre yağışlar Trakya'dan başlayarak Marmara Bölgesi'ne doğru ilerleyecek ve İstanbul'da da etkisini gösterecek.

Beklenen yağışın kısa süreli olacağını belirten Şen, bunun hafif bir yağış şeklinde geçmeyeceğini ancak aşırı boyutlara ulaşmasının da beklenmediğini dile getirdi.

İstanbul için vatandaşları uyaran Şen, “Genel cuma akşamına İstanbul’da dikkat edelim” ifadelerini kullandı.

EGE VE AKDENİZ KIYILARINA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Gelecek haftaya ilişkin değerlendirmelerinde Güney Ege ve Akdeniz bölgelerine de dikkat çeken Şen, bu bölgelerde kuvvetli, bazı noktalarda ise aşırı yağışların görülebileceğini bildirdi.

Özellikle Antalya, Fethiye, Finike, Marmaris ve Bodrum çevresinde su baskını riskinin bulunduğunu belirten Şen, bölgede yaşayanların olası olumsuzluklara karşı önlem almasının önemini vurguladı.

KASIM AYININ İLK HAFTASINA DİKKAT ÇEKTİ

Şen, haftanın sonlarına doğru İstanbul ve Marmara Bölgesi de dahil olmak üzere Türkiye'nin batı kesimlerinde yeniden kuvvetli yağışların gündeme gelebileceğini ifade etti. Kasım ayının ilk haftasına işaret eden Şen, gelişmeler netleştikçe yeni bilgilendirmelerin yapılacağını aktardı.

Açıklamasında pastırma sıcaklıkları konusuna da değinen Şen, bu dönemin yalnızca hava sıcaklıklarının yükselmesiyle açıklanamayacağını belirtti.

Pastırma sıcaklıklarının yaşandığı dönemlerde gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının yaklaşık 20 dereceye kadar çıkabildiğini söyleyen Şen, bu nedenle gece sıcaklıklarında da düşüş görülebileceğini kaydetti.

Bu yıl pastırma sıcaklarının kasım ayının ikinci haftasında yaşanabileceğini dile getiren Şen, gündüz sıcaklıklarının henüz çok yüksek seviyelere ulaşmamasının bu öngörüde etkili olduğunu belirtti.