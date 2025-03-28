İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren bahar havasına veda etme vakti geldi. meteoroloji uzmanları peş peşe yaptığı uyarılara bir yenisini daha ekledi. Yapılan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yükselse de kent genelinde sağanak etkili olacak. Ramazan Bayramı boyunca da devam edecek yağış bugün başlayacak. Önümüzdeki günlerde de toz taşınımı ile birlikte şiddetlenecek.

ÖĞLEDEN SONRA ŞİDDETLENECEK HAFTA BOLHYUNCA DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, cuma günü ve hafta sonunda yurt genelinde yağış beklediklerini ifade etti.

Macit, "Cuma günü özellikle öğle saatlerinden sonra yurdun batı kesimleri, yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'e başlayacak yağışların hafta sonu yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı cuma gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, hafta sonunda iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalarak mevsim normallerine düşmesini, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz" dedi.

Macit, bayramın 2 ve 3'üncü günleri olan pazartesi ve salı günlerinde de yurdun büyük bölümünde yağışların etkili olacağını ekledi.