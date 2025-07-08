Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının bir hafta daha süreceğini açıkladı. Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yaptığı değerlendirmede, yağış beklentisinin bulunmadığını ve sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde seyrettiğini bildirdi.

Özdemirci, perşembe gününden itibaren kuzey bölgelerde sıcaklıkların azalarak mevsim normallerine döneceğini, ancak iç ve doğu kesimlerde sıcaklığın yüksek kalmaya devam edeceğini söyledi.

ÖNCE YAKACAK

Büyük şehirlerde de sıcaklıklar yüksek seyrediyor. Yarın İstanbul'da 35, Ankara'da 36, İzmir'de ise 38 derece sıcaklık bekleniyor.

10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Ancak perşembe günü İstanbul’da sıcaklık 6 derece birden düşerek 29 dereceye gerileyecek. Ankara’da ise sıcaklık 38 dereceye yükselecek, İzmir’de ise 35 derece olarak kalacak.

Özdemirci, özellikle iç, batı ve güney kesimlerde sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkacağını vurguladı.