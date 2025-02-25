Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, son günlerde etkili olan soğukların, perşembe günü itibarıyla yurdu terk edeceğini belirtti. Yıldırım, hava sıcaklıklarında 6 ila 8 derecelik bir artış beklediklerini ifade etti.

Yıldırım, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yükselmesinin yanı sıra, hafta sonu itibarıyla hava koşullarının daha ılıman bir hale geleceğini kaydetti.

Yıldırım, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışla hava, geçtiğimiz hafta ortasından itibaren yurdumuzda etkili olmaya başladı. Yarın itibarıyla kuzeydoğu kesimlerde etkisini artırarak perşembe ve cuma günü yurdumuzu terk etmesini bekliyoruz. Yarın akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak yeni bir yağışlı hava geliyor. Kıyı Ege'den başlayarak kuzey, iç ve doğu bölgelerimizde hafta sonuna kadar aralıklarla yağmasını bekliyoruz.

"YARIN İTİBARİYLE ARTIŞ GÖRECEĞİZ"

Batı kesimlerden gelen yağışlı havayla birlikte sıcaklıklarda 6 ila 8 derecelik bir artış bekleniyor. Özellikle İzmir taraflarında sıcaklıklar 14, 15, yer yer 18 derecelere kadar çıkacak. İç bölgelerde yarın itibarıyla artık artı değerleri göreceğimizi söyleyebiliriz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini söyleyebiliriz."

"PERŞEMBE CUMA GÜNÜ SICAKLIK YÜKSELECEK"

"İstanbul'da önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklentimiz yok. Hava parçalı az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklık değerleri gece en düşük 2 derece, gündüz en yüksek 10 derece civarında. Başkent Ankara'da da önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Cuma günü yağış bekliyoruz. Sıcaklık değerleri ise perşembe ve cumadan itibaren artıya çıkacak. İzmir'de ise yağışlar önümüzdeki üç gün boyunca yağmur ve sağanak şeklinde aralıklarla devam edecek."

Doğu Karadeniz'de etkili olacak kar yağışlarının neden olabileceği olumsuzluklardan dolayı vatandaşları uyaran Yıldırım, "Yarın Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Rize ve Artvin çevrelerinde ise kar yağışlarının yer yer yoğun olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın dikkat ve tedbirli olması gerekmektedir. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu bölgesinde mevcut kar örtüsünden dolayı çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Vatandaşların da bu konuda dikkatli olması gerekmektedir"