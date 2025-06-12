İstanbul'da 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabı için başlatılan süreçte, 150 taksi plakası için ihaleye çıkıldı. İhale Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi ve kapalı teklif usulüyle gerçekleştirildi.

İhalede toplam 9 plaka alıcı buldu. İlk plaka olan 34 TUA 01, 4 milyon 852 bin TL artı KDV bedelle satıldı.

"ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI"

İhaleye İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir başkanlık etti. Demir, yaptığı açıklamada, İstanbul’un uzun süredir devam eden taksi sorununun çözümüne yönelik önemli bir adım attıklarını belirtti. Demir, “UKOME’nin kararıyla devreye alınan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin satış yetkisi, İBB Meclisi tarafından encümene verildi. Biz de bugün ilk etabı ihaleye çıkardık. Taksi esnafımız bu yeni yöntemle ilk kez karşılaşıyor ancak teveccüh gösterdiler” dedi.

ONAYLI UYGULAMA ÜZERİNDEN ÇALIŞACAK

Demir, uygulama bazlı yeni nesil taksilerin sadece onaylı uygulamalar üzerinden çalışacağını ve yoldan yolcu alamayacağını vurgulayarak, “Bu sistem sayesinde hem yolcular hem de şoförler daha güvenli ve denetimli bir ulaşım hizmeti alacak. Taksiler sürekli kayıt altında olacak, her yıl İBB tarafından akredite edilecek ve kalite denetimlerine tabi tutulacak. Şoförler ise Ulaşım Akademisi’nde eğitimden geçecek” ifadelerini kullandı.

29 YIL İLE SINIRLI OLACAK

Yeni sistemle birlikte, İstanbul’da hizmet verecek bu taksilerin kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı olacak. Daha önceki plakaların süresiz kullanım hakkı bulunurken, bu düzenleme ile taksi hizmetlerinde daha planlı ve denetlenebilir bir yapı hedefleniyor.

KISA SÜREDE TRAFİKTE YERİNİ ALACAK

Yeni taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen özel tasarımlarıyla kısa süre içinde kent trafiğinde yerini alacak.