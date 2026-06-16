Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı – Halkalı Metro Hattı olmak üzere iki bölüm halinde planlandı.

Projenin daha önce tamamlanan aşamalarına değinen Bakan Uraloğlu, “Gayrettepe – İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023’te, Kağıthane – Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık” dedi.

21,75 KİLOMETRELİK HAT ÜZERİNDE 5 YENİ İSTASYON AÇILIYOR

Hattın 21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki yapım çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Uraloğlu, konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarımızı hizmete alacağız” dedi.

DİĞER RAYLI SİSTEMLERLE ENTEGRASYON SAĞLANACAK

Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın tamamının işletmeye alınmasıyla birlikte İstanbul'daki mevcut ve yapımı devam eden diğer metro hatlarıyla entegrasyon sağlanacağını belirtti. Yapılan planlamaya göre entegrasyon noktaları şu şekilde paylaşıldı:

İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu: Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu

Kayaşehir İstasyonu: Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu

Olimpiyatköy İstasyonu: Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu

Halkalı Stadı İstasyonu: Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu

ULAŞIM SÜRESİ 30 DAKİKAYA DÜŞECEK

Halkalı İstasyonu'nda ise hattın MARMARAY ile entegre olacağını kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seyahat süresine ilişkin, “Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde; Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek” ifadelerini kullandı.