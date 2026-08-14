M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İTÜ-Ayazağa istasyonunda bir vatandaşın raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı bildirildi.

 

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı İTÜ istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle İTÜ istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Sanayi istasyonundan aktarmalı ve gecikmeli olarak yapılmaktadır. Araçlarımız İTÜ istasyonunda durmayarak seferine devam etmektedir.

Kaynak olarak ekle