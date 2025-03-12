İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında yolda çökme meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapatırken tedbir amaçlı sokağın elektrikleri kesildi.
Alınan bilgiye göre Kocasinan Merkez Mahallesi Şevkat Sokak'ta devam eden inşaat çalışmaları esnasında yolda çökme meydana geldi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine zabıta, İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri yönlendirildi.
BEDAŞ ekipleri önlem amaçlı elektrikleri keserken, İGDAŞ ekipleri gaz kaçağı ihtimaline karşı incelemelerde bulundu.
Olay erinde ekiplerin aldığı önlemler devam ederken, çöken kısım demir plakalarla kapatıldı. Ekipler tedbir amaçlı sokağı trafiğe kapattı