İstanbul'un Sultangazi ilçesinde altyapı çalışmasının ardından tedbirsiz şekilde bırakıldığı iddia edilen yolda yağmur sonrası çöküntü oluştu. Yolda oluşan derin çukurlar ve balçık nedeniyle mahalle sakinleri zor anlar yaşarken, vakaya yetişmeye çalışan ambulans yolda kaldı.

Olay, Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi 2454 Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri söz konusu sokakta bir süre önce kazı çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından gerekli asfaltlama ve güvenlik tedbirlerinin eksik bırakıldığı öne sürülen yolda, kent genelinde etkisini artıran sağanak yağışla birlikte zemin yumuşayarak çöktü.

ARAÇLAR ÇUKURLARA SAPLANDI

Yağışın etkisiyle yol üzerinde derin oyuklar ve çamur birikintileri oluştu. Güzergahı kullanmak isteyen sürücüler ilerlemekte büyük güçlük çekerken, bazı araçlar çöken zemin tabakasının içine saplanarak hareket kabiliyetini kaybetti.

VAKAYA GİDEN AMBULANS GEÇEMEDİ

Yoldaki çökmenin boyutunu gözler önüne seren olay ise acil durum müdahalesi sırasında yaşandı. Bölgedeki bir ihbara doğru yönlendirilen 112 Acil Sağlık ambulansı, çöken ve araçların saplandığı yoldan geçemeyerek mahsur kaldı. Ambulansın ve diğer araçların kurtarılması için mahalle sakinleri ve sürücüler seferber olurken, vatandaşlar tedbirsiz yürütülen çalışmalara tepki gösterdi.