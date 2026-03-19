Ramazan Bayramı tatilinin etkili İstanbul'da kendini gösterdi; kentteki trafik yoğunluğu yüzde 80'lerden yüzde 35'in altına kadar düştü.
Bayram tatilinin öğleden sonra başlamasıyla birlikte İstanbul'da birçok kişi, kenti terk etmeye başladı.
Şehirden çıkan vatandaşların etkisiyle ana arterler ve bağlantı yollarında gözle görülür bir rahatlama yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik uygulamasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 24 seviyelerine kadar geriledi.
İstanbul'da normal günlerde trafik yoğunluğu yüzde 80'in üzerine çıkıyor.