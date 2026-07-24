Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları etkisini gösteriyor. Şiddetli rüzgar, dip akıntısı ve yüksek dalgaların oluşturduğu hayati risk üzerine sahil ilçelerindeki kaymakamlıklar peş peşe önlem kararları aldı. Vatandaşların can güvenliğini tehdit edebilecek olası boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla üç ilçede sahillere giriş yasaklandı.
Kaymakamlıklar tarafından yapılan resmi duyurular doğrultusunda denize girme yasağının uygulandığı ilçeler ve detayları şu şekilde sıralandı:
Şile: Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda sahil şeridinde dalga boyunun ve rüzgar şiddetinin yüksek olacağının değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda, vatandaşların can güvenliği için bugün ve yarın olmak üzere 2 gün süreyle ilçe genelindeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Eyüpsultan: Eyüpsultan Kaymakamlığı da ilçe sınırları içerisinde Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil ve plajlarda olumsuz hava koşulları nedeniyle önlem aldı. Şiddetli rüzgar ve yüksek dalga riski sebebiyle plajlara girişlerin ve denize girmenin bugün için yasaklandığı bildirildi.
Arnavutköy: Karadeniz'e kıyısı olan bir diğer ilçe Arnavutköy'de de benzer bir karar hayata geçirildi. Arnavutköy Kaymakamlığı, sahil şeridinde dalga boyunun tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle bugün boyunca ilçe genelinde denize girişlere izin verilmeyeceğini duyurdu.