İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da düzenlenen geniş çaplı operasyonda, PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin, 10-15 Şubat tarihleri arasında Beyoğlu, Bahçelievler ve Sultanbeyli’de yasa dışı gösteriler düzenlediği ve pankartlar astığı tespit edildi.
Operasyon, İstanbul’un 12 ilçesinin yanı sıra Ankara, Kars, Afyonkarahisar ve Kırklareli gibi şehirlerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 firari şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve örgütün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmeye çalışıldığını belirtti.