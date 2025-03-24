CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından tüm yurda yayılan eylemlerin merkezine İstanbul'daki üniversite öğrencileri oturdu.
Yaşanan gelişmeler üzerine birçok üniversitede öğrenciler dersleri boykot etme kararı alırken, eylemler kampüslerin dışına taşarak ülke genelinde meydanlara yayıldı.
BEŞİKTAŞ'TAN YÜRÜYÜŞE GEÇTİLER
Öğrenciler, 'Gençlik Saraçhane'ye sığmıyor' şiarıyla saat 17.00'de Beşiktaş'ta toplandı. Devlet üniversitelerinin yanında bazı özel üniversitelerden de öğrenciler buluşmaya katıldı. Beşiktaş'tan yürüyüşe başlayan üniversite öğrencileri kortej halinde Galata Köprüsüne kadar geldiler.
KÖPRÜNÜN İKİ TARAFI DA KAPATILDI
Galata Köprüsüne gelip Saraçhane'ye doğru gitmek istemeyen öğrenciler, yolların kapatılması üzerine Galata Köprüsü’nde durma kararı aldı. Oturma eylemine başlayan öğrencilere polis müdahale ediyor.