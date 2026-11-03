Beykoz'un Çubuklu Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm süreci mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Çubuklu B Bölgesi'nde bulunan 509 haneye gönderilen tebligatlarda, konutların 20 Kasım 2026 tarihine kadar boşaltılması gerektiği bildirildi.

Tebligatlarda, belirtilen tarihe kadar tahliye edilmeyen yapılarda elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kesilebileceği de ifade edildi.

8 BİN LİRALIK KİRA DESTEĞİ TARTIŞMA YARATTI

Mahalle sakinleri, dönüşüm sonrasında yeniden aynı bölgede yaşayabilmek ve barınma koşullarının güvence altına alınmasını istiyor. Aylık 8 bin lira olarak öngörülen kira desteğinin bölgedeki konut fiyatları karşısında yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Vatandaşlar, taşınma masrafları, depozito ve kira farkı gibi giderlerin de ciddi bir ekonomik yük oluşturacağından endişe ediyor.

TAHLİYE SÜRECİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Çubuklu'daki tahliye süreci TBMM gündemine de taşındı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Çiçek, mahalle sakinlerinin kentsel dönüşüme karşı olmadığını, güvenli konutlarda yaşamak ve dönüşüm sonrasında kendi mahallelerinde kalmak istediklerini belirtti. Önergede, geçici barınma ve yerinde dönüşüm güvencesi sağlanmadan tahliye işlemlerinin sürdürülmesinin gerekçesi de soruldu.