İstanbul'da yağışların ardından gökyüzünde dikkat çeken bir kuş hareketliliği yaşanıyor. Göç eden yüzlerce, bazı saatlerde ise binlerce kuşun sürüler halinde alçak uçuş yaptığı gözlemlenirken, aralarında yırtıcı kuşların da bulunması dikkat çekti.

Kentte yağmurun ardından kuşların göç hareketliliği daha belirgin hale geldi. Gün içerisinde yüzlerce kuşun, bazı bölgelerde ise binlercesinin sürüler halinde ilerlediği görüldü. Alçak uçuş yapan kuşlar, gökyüzünü adeta hareketlendirdi.

SÜRÜNÜN ARASINDAN KIZIL AKBABALAR ÇIKTI

Göç sırasında gözlemlenen kuşlar arasında küçük orman kartallarının da bulunduğu belirtildi. Otoyolda seyir halindeki bir kişi, küçük orman kartallarından oluşan bir sürüye denk geldiğini, sürünün arasında kızıl renkli bir akbaba gördüğünü aktardı.

Kızıl akbabaların da göç hareketine katılması, bölgede kuş gözlemcileri açısından dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.