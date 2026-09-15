İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında dev bir operasyona imza attı.

PANELVAN TİPİ ARAÇ ADIM ADIM İZLENDİ

Ekipler, yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde Bayrampaşa'da bulunan panelvan tipi bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, araca düzenlenen nokta operasyonla 1 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

486 KİLO "PREGABALİN" ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik polislerinin araçta gerçekleştirdiği detaylı aramalarda, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye hazırlanan 486 kilo 450 gram uyuşturucu içerikli ilaç etken maddesi "pregabalin" ele geçirildi.

OPERASYON GENİŞLETİLDİ: GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, uyuşturucu maddelerle ve sevkiyatla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 zanlıyı daha tespit etti. Düzenlenen devam operasyonlarıyla 3 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan toplam 4 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu ve adli işlemleri devam ediyor.