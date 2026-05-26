İstanbul'un Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Avni Akyol Bulvarı üzerindeki zincir bir markette alışveriş yapan kadın, satın aldığı ürünü değiştirmek istedi. Ancak market görevlileri, değişim talebini kabul etmedi. Bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.

Yaşanan gerginliğin ardından kadın, eşi M.H.O'yu (38) markete davet etti. Kısa süre içinde iş yerine gelen adam ile market çalışanları arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çıkan arbede sırasında market çalışanı M.İ. (20), kadının eşine bıçak çekti. Bunun üzerine M.H.O'nun yanında gelen yakını S.O.(40) da yanında bulunan silahı çıkararak karşılık verdi.

Kavga esnasında hem bıçak çeken market çalışanı hem de silahını çeken şahıs yaralandı. Ayrıca tarafları ayırmak isteyen bir başka market çalışanı da darp edildi.

VATANDAŞLAR AYIRMAK İSTEDİ

Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Yaşanan olay anı, hem iş yerinin güvenlik kameraları hem de çevredeki kişilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Marketteki kavganın ardından 3 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen market personeli M.İ ve S.O. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, kadının eşi M.H.O ise serbest bırakıldı.