İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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