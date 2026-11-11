Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; yarın (12 Kasım) beklenen kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre uyarı; İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Tekirdağ, Kocaeli ve Çanakkale'yi kapsıyor.

FIRTINA UYARISI DA YAPILDI

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, Marmara'da 12.11.2026 Perşembe günü öğle saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), 13.11.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

14.11.2026 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.