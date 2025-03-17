Son bir haftadır yaz havasında geçen günlerin yerini yağışlı günler alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre, ülke genelinde yağışlar, kuvvetli rüzgarlar ve soğuk hava dalgası bekleniyor. Yağışların batı bölgelerinden başlayarak tüm Türkiye'ye yayılacağı, özellikle kuvvetli rüzgarların da ulaşımı zorlaştırabileceği belirtiliyor.

YAĞIŞLAR VE RÜZGARLAR DÖNÜYOR

Bugün, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize gibi illerle birlikte bazı bölgelerde sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde ise yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Rüzgar ise, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve İç Anadolu bölgelerinde güney yönlerden kuvvetli esmesiyle, 40-70 km/saat hızlara ulaşacak.

Meteorolojik yetkililer, özellikle kuvvetli rüzgarlar nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçmaları, yer yer yıldırım ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyarıyor.

YARIN 30 KENT İÇİN SARI UYARI

Ağrı, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Yalova

BUZLANMA UYARILARI YAPILDI

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Bunun yanı sıra, sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bu durum, karayollarında ve tarım alanlarında olumsuz etkiler yaratabilir.

ZİRAİ DON UYARISI

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don olayı bekleniyor. Meteoroloji, 18 Mart gece saatlerinden itibaren zirai donun etkili olacağı bu bölgelerde, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli olmalarını öneriyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde fırtına etkisini gösterecek. Fırtına, özellikle Batı Karadeniz’in batısı ve Doğu Karadeniz’in kuzeydoğusunda şiddetli esmesi bekleniyor. Rüzgarın çarşamba günü Marmara’da, Kuzey Ege'de ise akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor. Yetkililer, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar ve kıyı bölgelerinde yaşanabilecek olumsuzluklar için uyarılarda bulundu.

KIRBAÇ ETKİSİNE DİKKAT

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, iklim değişikliği nedeniyle Türkiye'de "kırbaç etkisi"ne dikkat çekti. Aşırı yağışların ardından gelen kuraklık dönemlerinin, yangın riski oluşturduğunu belirten Salihoğlu, "Ülkemizin özellikle Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri, kırbaç etkisine karşı hassas. Aşırı yağışlardan sonra gelen kuraklık, yangınlara yol açabilir" uyarısında bulundu.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, 19 Mart Çarşamba günü başkentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına için vatandaşları uyardı. Rüzgarın 50-70 km/saat hızla esmesi, ulaşımda aksamalara ve çatı uçmalarına neden olabilir. Ankara'da, özellikle rüzgarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtiliyor.

SOĞUKLAR 24 MART'A KADAR SÜRECEK

Soğuk hava dalgasının 24 Mart’a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu süreçte, batı kesimlerde yağmur ve sağanak yağış, çarşamba gününden itibaren ise iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Özellikle, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde mevsim normallerinin oldukça altına inmesi beklenen sıcaklıklar, vatandaşları soğuk havaya karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor.

EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR

Meteorolojik verilere göre, önümüzdeki günlerde en düşük sıcaklıklar İstanbul’da 2°C, Ankara’da -4°C, İzmir’de 3°C, Antalya’da 6°C ve Konya’da -3°C civarına düşecek. Bu nedenle, özellikle gece saatlerinde sıcaklık düşüşüne karşı tedbirli olunması önem taşıyor.