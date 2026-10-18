İstanbul Kongre Merkezi’nde dün düzenlenen “Unreal x Jeton” konserine katılan F.A. (29), T.M. (33) ve M.S.R. (24), saat 03.15 sıralarında fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 kişi, ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen F.A. kurtarılamadı. T.M. ve M.S.R.’nin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

ALKOL VE UYUŞTURUCU İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis ve sağlık ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalarda, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden F.A.’nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapılacağı belirtildi. Ölüm nedeninin otopsi sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ KATILDI

Polisin ilk incelemelerinde, konserin saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlendiği ve etkinliğe yalnızca 18 yaşından büyük kişilerin kabul edildiği belirlendi. İçeride alkol sunumu yapıldığı tespit edilirken, konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı öğrenildi. Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu da belirtildi.

KONSER ALANI BOŞALTILDI

Yaşanan ölüm ve hastaneye kaldırılan iki kişinin hayati tehlikesinin sürmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin konser alanındaki ilk incelemelerinin ardından alan boşaltıldı. Olayın nasıl meydana geldiğinin ve üç kişinin fenalaşmasına neyin neden olduğunun belirlenmesi için başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.