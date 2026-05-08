UEFA Avrupa Ligi’nde finalin adı yarı final rövanşlarının ardından belli oldu. Bu sezon İstanbul’da oynanacak final öncesinde yarı finalde Aston Villa-Nottingham Forest ve Freiburg-Braga maçları oynandı.

İlk maçta Nottingham Forest’a 1-0 kaybeden Aston Villa kendi evinde şov yaptı. Rakibini 4-0 geçen Unai Emery ve öğrencileri taplamda 4-1’lik skorla adını finala yazdırdı.

Bir diğer yarı final eşleşmesinde ise Freiburg evinde Braga’yı 3-1 devirdi ve finale çıkan bir diğer takım oldu.

FİNAL 20 MAYIS’TA İSTANBUL’DA

Organizasyonun 55. finaline İstanbul ev sahipliği yapacak. Beşiktaş Park’ta oynanacak mücadele 20 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00’de başlayacak. 2016 yılında açılan Beşiktaş Park, 2019 yılında da UEFA Süper Kupası'na ev sahipliği yapmıştı.