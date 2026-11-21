İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) paylaştığı son verilere göre, bir önceki gün yüzde 60,81 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, 21 Kasım itibarıyla yüzde 60,75 seviyesinde kaydedildi.

Kente su sağlayan 10 baraj arasındaki dağılımda ise en yüksek su seviyesine yüzde 89,75 ile Darlık Barajı ulaşırken, onu yüzde 79,31 ile Ömerli ve yüzde 73,37 ile Alibey barajları takip etti. Orta seviyelerdeki doluluk oranlarıyla dikkat çeken diğer su kaynaklarından Elmalı Barajı yüzde 67,67, Terkos Barajı yüzde 54,56, Sazlıdere Barajı yüzde 45,03, Istrancalar Barajı yüzde 43,33 ve Büyükçekmece Barajı yüzde 42,38 olarak ölçüldü.

Genel ortalamanın kritik eşiği aşmasına karşın Trakya bölgesindeki bazı barajlarda su seviyesinin düşük seyretmesi dikkat çekti. İSKİ verilerine göre Kazandere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 12,39'da kalırken, kentin en düşük su rezervine sahip noktası yüzde 7,28 ile Pabuçdere Barajı oldu.