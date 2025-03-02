İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, 1 Mart'ta (dün) yüzde 75.25 olan baraj doluluk oranları bugün yüzde 75.73'ye yükseldi.

Baraj doluluk oranlarında en yüksek su miktarı yüzde 95.29 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 56.2 ile Sazlıdere Barajı oldu.



İSKİ verilerine göre 2 Mart (bugün) itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 63.95

• Büyükçekmece Barajı yüzde 72.71

• Darlık Barajı yüzde 73.37

• Elmalı Barajı yüzde 92.62

• Istrancalar Barajı yüzde 95.29

• Kazandere Barajı yüzde 81.98

• Pabuçdere Barajı yüzde 81.2

• Sazlıdere Barajı yüzde 56.2

• Terkos Barajı yüzde 78.24

• Ömerli Barajı yüzde 83.02