İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) sağladığı bilgilere göre, geçen yıl 21 Kasım’da yüzde 27,49’a kadar düşen baraj doluluk oranları artış göstermeye başladı.

Bu yıl 21 Şubat’ta yüzde 70,05 olan barajların ortalama doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 80,15’e çıktı.

İstanbul'daki barajların su oranları ise şu şekilde ölçüldü:

Alibey’de yüzde 64,04,



Büyükçekmece’de yüzde 75,28,

Darlık’ta yüzde 78,37,

Elmalı’da yüzde 94,04,

Istrancalar’da yüzde 39,58,

Kazandere’de yüzde 85,25,

Pabuçdere’de yüzde 84,33,

Sazlıdere’de yüzde 58,36,

Terkos’ta yüzde 80,62

Ömerli’de yüzde 93,71.

Toplamda 868 milyon 683 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip baraj ve göletlerdeki mevcut su miktarı, bugün itibarıyla 680,58 milyon metreküp olarak belirlendi.

Barajların yanı sıra, kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay sistemlerinden bu yıl şu ana kadar 242,82 milyon metreküp su alındı.

İstanbul’da dün gerçekleşen su tüketimi ise 2 milyon 652 bin metreküp oldu.

Son 10 Yılın Doluluk Oranları

İSKİ’nin verilerine göre, 1 Nisan tarihindeki baraj doluluk oranları geçmiş yıllarda şöyle kaydedildi:

2015’te yüzde 94,66,

2016’da yüzde 87,56,

2017’de yüzde 88,89,

2018’de yüzde 90,04,

2019’da yüzde 93,7,

2020’de yüzde 64,59,

2021’de yüzde 73,18,

2022’de yüzde 88,84,

2023’te yüzde 39,59

2024’te yüzde 81,85.