İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Unreal x Jeton" konserine katılan 3 kişi, gece saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki Furkan Aksu ile 24 yaşındaki Mahmud Sami Ramazanoğlu hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Tuğrul M.'nin (33) ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Furkan Aksu ile Mahmud Sami Ramazanoğlu

ÖLÜM NEDENİ UYUŞTURUCU

Polis ve sağlık ekipleri, 3 kişinin aynı konserde fenalaşmasının ardından olayın nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Furkan Aksu ile Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilen otopsiyle saptandı.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, olayla ilgili yaptığı açıklamada, iki kişinin ölüm nedeninin uyuşturucu madde kullanımı olduğunu bildirdi. Olay, konserlerde ve kalabalık etkinliklerde madde kullanımının yol açabileceği ciddi sağlık risklerini yeniden gündeme getirdi.

Vali Gül, "Konsere giden üç kişi maalesef farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar Adli Tıp raporlarında tespit edildi. Dolayısıyla uyuşturucudan kaynaklı ölüm hadisesi meydana geldi." dedi.

"Konser ya da konserde yenilen içilen ürünlerle ilgili bir problem yok." diyen Vali Gül, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin konserin düzenlendiği mekandan numuneler alarak inceleme yaptığını sözlerine ekleyerek adli sürecin devam ettiğini kaydetti.

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olayda fenalaşarak hastaneye kaldırılan Tuğrul M.'nin tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilen kişinin sağlık durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.