Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem dün saat 12:49'da Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında gerçekleşti.
Şiddetli sarsıntı, İstanbul’un yanı sıra Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale gibi çevre illerde de hissedildi.
Deprem sonrası kent genelinde panik yaşanırken, birçok vatandaş sokaklara ve açık alanlara akın etti.
Bu sırada, İstanbul’da bir gökdelende yaşayan bir kişi, cep telefonuyla kaydettiği deprem anını sosyal medyada paylaştı.
Videoda, 29. katta bulunan evin içinde sarsıntının etkisiyle eşyaların sallandığı, masadaki kahve fincanının devrilerek yere döküldüğü görülüyor.
Evde bulunan kişinin, depremin şiddeti karşısında şaşkınlıkla "Kahve nasıl döküldü ya?" dediği duyuluyor.
Video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenerek sosyal medyada viral hale geldi.